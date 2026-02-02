Ragusano, avviate case della comunità e reparti ospedalieri

In provincia di Ragusa sono state inaugurate nuove strutture sanitarie nell’ambito di un programma regionale di potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera. L’iniziativa è stata illustrata dall’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, intervenuta a Scicli per l’apertura del Centro di pronta accoglienza (Cpa) attivato presso l’ospedale Busacca. La struttura è stata istituita in attuazione della legge regionale n. 26/2024 sulle dipendenze patologiche.

«Presentiamo una serie di nuove strutture che devono contribuire a rafforzare il rapporto tra il servizio sanitario e i cittadini», ha dichiarato l’assessore, sottolineando l’impegno della Regione sul fronte delle dipendenze, della riorganizzazione della rete ospedaliera e dell’introduzione di tecnologie avanzate per ridurre i tempi di intervento nelle cure oncologiche. All’inaugurazione hanno partecipato anche il prefetto Tania Giallongo e i vertici dell’Asp di Ragusa.

Il Cpa di Scicli si estende su una superficie di 650 metri quadrati ed è inserito nella rete dei servizi per le dipendenze patologiche dell’Asp. La struttura dispone di 12 posti letto ed è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette. Grazie alle risorse del Pnes 2021–2027 (Fse+), sono state assunte a tempo determinato diverse figure professionali, tra cui infermieri, psicologi, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali e operatori socio-sanitari.

Nel corso della giornata, l’assessore ha evidenziato anche le criticità legate al reperimento del personale sanitario, ribadendo la necessità di una riorganizzazione che consenta di intercettare sul territorio la domanda di assistenza a bassa complessità. «L’obiettivo è garantire una continuità assistenziale h24 attraverso le case della comunità e l’integrazione con la medicina generale», ha affermato.

La visita istituzionale è proseguita a Modica con l’inaugurazione della terapia intensiva dell’ospedale Maggiore–Baglieri, a Ragusa nel reparto di radioterapia oncologica del presidio Maria Paternò Arezzo, a Chiaramonte Gulfi per l’apertura della casa della comunità spoke e a Vittoria per la casa della comunità hub e la nuova terapia intensiva dell’ospedale Guzzardi.

