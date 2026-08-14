Messina, cadavere di una donna trovato vicino a una casa disabitata

Il corpo senza vita di una donna, già in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nella mattinata a Messina, all’interno di un piccolo giardino situato nei pressi di un’abitazione disabitata, nella zona compresa tra via Reggio Calabria e via La Farina.

L’allarme è stato dato da alcuni passanti che, dopo avere avvertito un forte odore provenire dall’area, hanno segnalato la situazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, insieme al personale della Scientifica, che ha avviato i primi rilievi nell’area interessata dal ritrovamento.

Gli investigatori hanno effettuato gli accertamenti necessari per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto e chiarire le circostanze nelle quali si è verificato il decesso. L’abitazione situata nelle immediate vicinanze del giardino, secondo le prime informazioni disponibili, risultava vuota.

Ulteriori elementi potranno emergere dagli esami affidati al medico legale, chiamato a stabilire, per quanto possibile, l’epoca della morte e le cause che hanno determinato il decesso della donna.

Le verifiche sono ancora nella fase iniziale e al momento non sono disponibili indicazioni definitive sulla dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le circostanze della morte e comprendere come il corpo sia finito nel giardino. Allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi.

👁 Articolo letto 515 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.