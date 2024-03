Dottoressa aggredita al dipartimento di salute mentale di Messina

Una grave aggressione è avvenuta al Dipartimento di Salute Mentale di Messina, dove una dottoressa è stata brutalmente aggredita da un paziente durante il suo turno di lavoro presso il Reparto Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Messina Nord. La vittima è stata prontamente trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo per ricevere le cure necessarie.

La Cisl, insieme alle federazioni Cisl Fp e Cisl Medici, ha espresso solidarietà alla dottoressa e ha evidenziato gravi problemi strutturali e di organico nel dipartimento, già segnalati in precedenza. Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, insieme alla segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri e al segretario generale della Cisl Medici Messina, Giuseppe Costa, hanno sottolineato l’importanza della sicurezza dei medici sul luogo di lavoro, evidenziando la carenza di personale sanitario e chiedendo interventi urgenti.

Il manager dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha mostrato disponibilità a effettuare un sopralluogo per valutare personalmente le criticità segnalate e trovare soluzioni immediate. Tuttavia, le criticità non riguardano solo il Dipartimento di Salute Mentale di Messina, ma coinvolgono anche il reparto di Taormina e l’Opg di Barcellona.

Le organizzazioni sindacali hanno denunciato i tagli alla dotazione organica aziendale dell’Asp Messina, che hanno portato a una situazione di grave sottodimensionamento del personale infermieristico e medico, compromettendo la sicurezza dei lavoratori e la qualità dell’assistenza fornita.

