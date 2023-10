Vasto incendio a Piraino, in pericolo diverse abitazioni

Un grave incendio si è verificato sulle colline di Piraino, in provincia di Messina. L’evento ha avuto inizio nel pomeriggio e si è protratto per tutta la notte, causando danni significativi alla vegetazione locale. Le fiamme, intensificate da un forte vento di scirocco, hanno consumato estese aree di macchia mediterranea e hanno messo in pericolo diverse abitazioni nella zona.

Questo incendio è l’ultimo di una serie che ha recentemente colpito la provincia di Messina, insieme a quella di Palermo. Durante la notte, la situazione ha richiesto l’evacuazione precauzionale di alcuni residenti. La contrada Salinà è stata particolarmente afflitta, ma l’incendio ha interessato l’intera area collinare attorno al comune tirrenico. Squadre di vigili del fuoco sono state dispiegate sul territorio, lavorando incessantemente per contenere la diffusione delle fiamme.

Altri focolai sono scoppiati ieri pomeriggio in diversi comuni della zona tirrenica del Messinese, inclusi Terme Vigliatore, Sant’Agata Militello, Mojo Alcantara e Piraino, tutti esacerbati dalle condizioni climatiche avverse.

