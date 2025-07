Grest alla Matrice di Aci Catena, inclusione e autonomia sociale

Ad Aci Catena l’oratorio della chiesa Matrice ospita un Grest inclusivo rivolto ai giovani con sindrome di Down, avviato il 16 giugno e in programma fino al 24 luglio, grazie a un finanziamento regionale di 30mila euro dell’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione Famiglie Persone Down odv di Catania e le istituzioni locali, costituisce la seconda edizione di un percorso nato due anni fa nell’ambito del progetto formativo “La Chiesa, un luogo di accoglienza!”.

Le attività, progettate per favorire integrazione, autonomia e socialità, comprendono momenti di accoglienza e bans, laboratori di cucina, pasticceria, giardinaggio, puzzle, art attack e danza, con la supervisione di uno psicologo, l’assistenza di operatori specializzati e il coordinamento degli animatori volontari. “Abbiamo voluto dare una forma nuova al Grest includendo persone con la sindrome di Down, ragazzi nello spettro autistico e i nostri ragazzi. Fondamentale per questo il supporto degli animatori, degli operatori specializzati e del vicario parrocchiale don Sebastiano Guarrera”, ha spiegato don Carmelo Sciuto, parroco della Matrice e direttore dell’Ufficio Catechistico della CESi.

La sindaca Margherita Ferro ha osservato: “È importante sostenere queste realtà virtuose e ringraziamo la Regione Siciliana, la comunità e chi ha lavorato per la sua realizzazione. Questo Grest fa onore alla nostra cittadina”. Soddisfazione è giunta anche dall’AFPD ODV Catania, presieduta dalla dottoressa Stefania Massimino e rappresentata dal dottor Cristopher Gaziano: “In questo ragazzo abbiamo riscontrato miglioramenti nella comunicazione, evidenti nei sorrisi e nelle parole che ci dona”. Il progetto si configura come modello per altri oratori diocesani e promuove una crescita inclusiva.

