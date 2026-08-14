Gioiosa Marea, il 14 agosto riapre la storica Gioielleria Argentina

Riapre a Gioiosa Marea la Gioielleria Argentina, storica attività commerciale che torna ad accogliere il pubblico dopo un intervento di rinnovamento dei locali.

L’inaugurazione della sede rinnovata è in programma venerdì 14 agosto 2026, in via Umberto I, al civico 225. L’appuntamento è fissato alle 19.45 e sarà aperto a tutti.

La riapertura rappresenta una nuova tappa nel lungo percorso della Gioielleria Argentina, la cui attività risale al 1880. Una presenza che attraversa oltre un secolo di storia commerciale locale e che prosegue oggi nel settore della gioielleria.

Con il completamento dei lavori, l’esercizio si presenta al pubblico con ambienti rinnovati, mantenendo la propria presenza nel tessuto commerciale di Gioiosa Marea. L’intervento ha interessato i locali destinati all’attività e precede la ripresa dell’accoglienza della clientela nella sede di via Umberto I.

Per l’occasione è stata organizzata un’inaugurazione dedicata alla riapertura, con l’invito rivolto alla cittadinanza e a quanti vorranno partecipare all’appuntamento.

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