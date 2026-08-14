Barcellona, i Carabinieri arrestano un 37enne ricercato dal 30 luglio

Si è conclusa nei giorni scorsi la ricerca di un 37enne di Barcellona Pozzo di Gotto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia. L’uomo era irreperibile dal 30 luglio, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il provvedimento riguarda le ipotesi di reato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, oltre a estorsione e rapina ai danni di un vicino di casa dei familiari della donna.

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione, dopo la decisione della donna di interrompere la relazione, il 37enne avrebbe assunto comportamenti persecutori e minacciosi protratti nel tempo. Tra gli episodi contestati figurano appostamenti e frequenti passaggi nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, numerosi messaggi e ripetuti tentativi di contattare telefonicamente sia lei sia i familiari.

Nel corso degli accertamenti sarebbero inoltre emersi gli episodi di estorsione e rapina contestati all’uomo. Le condotte avrebbero provocato nella donna un persistente stato di ansia e paura, accompagnato dal timore per la propria incolumità.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, valutata la gravità degli episodi e il rischio di reiterazione, ha richiesto la misura cautelare in carcere.

Dopo circa due settimane di attività investigative e controlli sul territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno individuato e fermato il 37enne. Ultimate le formalità, l’uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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