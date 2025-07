Campus estivo Uici-Irifor a Baglio Basile per ragazzi con disabilità visive

Ha avuto inizio il primo luglio presso l’hotel Baglio Basile di Petrosino, nel Trapanese, un campo estivo rivolto a tredici bambini e ragazzi non vedenti, ipovedenti e con lievi pluriminorazioni. L’iniziativa, promossa dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) e dall’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Sicilia (Irifor), si conclude questa sera.

La struttura, caratterizzata da elementi architettonici tipici dei bagli marsalesi – torrette sulla facciata e coperture in conci di tufo – è stata restaurata per fini turistici preservando il patrimonio storico risalente al periodo post-unitario. Il campus è stato organizzato in collaborazione con le sezioni territoriali siciliane dell’Uici e l’Irifor nazionale.

Le attività hanno spaziato dal teatro, che la sera del 5 luglio ha visto i giovani protagonisti esibirsi ne “Il piccolo principe”, alla danza terapia, dall’acquaticità al supporto psicologico. Ogni partecipante ha potuto contare sulla presenza costante di un genitore. La direzione delle attività è stata affidata a Davide Baviera, coadiuvato dallo psicologo Francesco Birinceri, dall’esperta di attività acquatiche Alessandra Rizzo Nervo, dalla docente di danza Antonia Ballatore e dall’insegnante di teatro Francesco Miceli.

Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale Uici e dell’Irifor Sicilia, ha seguito personalmente il campus, sottolineando: “Alla fine di ogni giornata ci portiamo dentro tante emozioni, tanta bellezza, tanta speranza. E il sogno che possa sbocciare un mondo migliore, più inclusivo e accogliente per tutti”.

Il prossimo appuntamento si terrà a Messina dal 23 al 30 agosto e sarà dedicato a giovani non vedenti e ipovedenti tra i 14 e i 21 anni, anche in presenza di pluriminorazioni lievi.

