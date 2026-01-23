Cantiere navale di Palermo, celebrazione con il Capo dello Stato

Il cantiere navale di Palermo è stato al centro di una cerimonia dedicata alla sua storia e al suo ruolo produttivo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso dell’evento è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha richiamato le origini del sito industriale, nato da un progetto pubblico-privato promosso da Ignazio Florio, e il suo valore per l’economia cittadina e regionale. «Il cantiere navale di Palermo rappresenta la principale attività produttiva della città ed è una pagina rilevante della storia navale italiana, che va tutelata e accompagnata verso il futuro», ha affermato Schifani.

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha ribadito l’impegno dell’amministrazione regionale a sostegno del polo produttivo, sottolineando il ruolo degli investimenti strategici accanto alle commesse industriali. «La Regione ha fatto e intende fare sino in fondo la propria parte, sostenendo questo importante sito produttivo anche attraverso interventi infrastrutturali mirati», ha dichiarato. Tra questi, Schifani ha evidenziato il bacino da 150 mila tonnellate, considerato un’infrastruttura centrale per le prospettive del cantiere, sul quale sono coinvolti Regione, Comune di Palermo, Autorità di sistema portuale, Fincantieri e governo nazionale.

Il presidente ha inoltre richiamato i risultati economici registrati negli ultimi anni, collegandoli alla crescita derivante da investimenti produttivi, sostegno alle imprese e promozione dell’innovazione. «Siamo qui per celebrare una storia industriale consolidata e per assumere un impegno concreto affinché la capacità produttiva del cantiere possa ulteriormente rafforzarsi», ha aggiunto.

Al termine della cerimonia, Schifani ha accompagnato il Capo dello Stato in una visita alle aree operative del cantiere. Il percorso si è concluso al molo Martello, dove è ormeggiata la nave “Costanza I di Sicilia”, finanziata dal governo regionale e destinata a potenziare i collegamenti marittimi con Lampedusa, Linosa e Pantelleria, con avvio del servizio previsto per la prossima estate.

