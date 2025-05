Seggi aperti , elettori siciliani chiamati alle urne nei nove Comuni

Sono aperti dalle 7 di questa mattina i seggi elettorali nei nove Comuni siciliani attualmente sotto commissariamento, chiamati al voto per le elezioni amministrative. Le operazioni di voto, iniziate ieri alle 7 e proseguite fino alle 23, riprenderanno oggi e termineranno alle 15, ora in cui è prevista la chiusura definitiva delle urne, seguita dall’avvio dello scrutinio. Gli elettori chiamati alle urne sono complessivamente 55.608.

Le consultazioni interessano i Comuni di Realmonte (Agrigento), Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Solarino (Siracusa), Favignana (Trapani), Castiglione di Sicilia, Raddusa e Ramacca (Catania). Nel Comune di Ramacca, dove la popolazione supera i 15 mila abitanti, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale; negli altri Comuni si applicherà il metodo maggioritario.

In caso di necessità, il ballottaggio si svolgerà domenica 8 giugno, con orario dalle 7 alle 23, e proseguirà lunedì 9 giugno fino alle 15, in concomitanza con la tornata referendaria. Alla chiusura delle urne di ieri sera, alle 23, la partecipazione al voto si è attestata al 46,36% degli aventi diritto, registrando una diminuzione significativa rispetto alle precedenti elezioni amministrative. In particolare, la flessione più marcata si è rilevata a Palagonia, con un calo del 14,32%, seguita da Prizzi, dove la diminuzione ha raggiunto il 13,96%.

