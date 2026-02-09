Marsala, sold out al Teatro Impero per l’omaggio a Morricone

Il Teatro Impero di Marsala ospiterà il prossimo 14 febbraio, alle ore 21, un omaggio musicale dedicato a Ennio Morricone, promosso dal Coro Lirico Siciliano. L’appuntamento, inserito nel cartellone della stagione artistica cittadina, ha già fatto registrare il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico per il format “LOVE MORRICONE, Archi & Voci”.

La serata proporrà un percorso musicale incentrato sulle composizioni più rappresentative del celebre autore romano, premio Oscar e figura centrale della musica del Novecento. Sul palco si esibiranno l’ensemble vocale e orchestrale del Coro Lirico Siciliano, diretti dal maestro Francesco Costa, alla guida di un programma che attraversa alcune delle colonne sonore più note della storia del cinema.

In scaletta sono previsti brani tratti da titoli come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, Mission e C’era una volta in America, opere che hanno contribuito a consolidare la fama internazionale di Morricone. Accanto a queste pagine celebri, il concerto includerà anche composizioni meno conosciute, riconducibili alla produzione ispirata alla canzone d’autore e al linguaggio pop, rielaborato dal compositore con soluzioni armoniche e orchestrali originali.

Alla serata prenderà parte anche il tenore Lorenzo Papasodero, chiamato a interpretare alcune delle melodie più riconoscibili del repertorio morriconiano. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali previste a Marsala per il periodo invernale e si svolgerà nella data simbolica del 14 febbraio, richiamando un pubblico eterogeneo interessato alla musica per il cinema e alla produzione del compositore.

