Perdita di gas a Saponara, intervengono i Vigili del Fuoco e 118

Un intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 è stato effettuato nella mattinata a Saponara in seguito a una fuga di gas segnalata all’interno di uno stabile situato in via Kennedy. L’allarme ha richiesto l’immediata attivazione dei soccorsi per consentire la messa in sicurezza dell’edificio e l’individuazione del punto da cui si era originata la perdita.

I Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche tecniche necessarie per individuare la causa della dispersione e adottare le misure utili a eliminare ogni possibile rischio per gli occupanti e per l’area circostante. Contestualmente, sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118.

Durante le operazioni una persona ha manifestato un lieve malessere riconducibile all’inalazione del gas. Il soggetto è stato assistito dal personale sanitario, che ha prestato le cure necessarie direttamente sul luogo dell’intervento.

Terminate le attività di controllo e dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza dell’edificio, i Vigili del Fuoco hanno concluso l’intervento senza riscontrare ulteriori criticità. L’area è stata quindi dichiarata nuovamente sicura, consentendo il regolare ripristino delle normali condizioni.

L’episodio si è verificato nel corso della mattinata e ha richiesto un rapido coordinamento tra i soccorritori per gestire la situazione e garantire la tutela delle persone presenti nello stabile interessato dalla fuga di gas.

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