Fiumefreddo di Sicilia, riaperta la Chiesa Madre dopo i lavori

Si è svolta domenica 21 dicembre, a Fiumefreddo di Sicilia, la riapertura al culto della chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, al termine di un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato l’edificio sacro sotto il profilo strutturale e impiantistico. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, le autorità civili e militari e la comunità parrocchiale.

I lavori hanno riguardato il consolidamento delle murature lesionate e il completo adeguamento dell’impianto elettrico, realizzato con sistemi domotici. L’intervento ha incluso anche il rifacimento dell’impianto audio-microfonico, la sostituzione dei corpi illuminanti nelle tre navate, la tinteggiatura degli ambienti interni e la levigatura e lucidatura dell’intera pavimentazione, restituendo piena sicurezza e fruibilità alla chiesa.

L’importo complessivo dell’opera è stato di circa 160 mila euro, coperto per il 70 per cento dai fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica e per il restante 30 per cento dalla comunità parrocchiale. I lavori, avviati nel giugno scorso, si sono conclusi in poco più di 190 giorni, con un anticipo rispetto alle tempistiche previste.

La progettazione e il coordinamento sono stati curati dall’Ufficio diocesano per i Beni culturali, diretto da don Angelo Milone, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Sarino Vecchio e all’architetto Paolo Cariga, che hanno sottolineato come «la riapertura segni il ritorno di un luogo centrale per la vita religiosa e storica della comunità».

Durante la solenne concelebrazione eucaristica, alla presenza anche del cardinale Paolo Romeo, il vescovo Raspanti ha ricordato che la chiesa è «casa della fede e della bellezza, spazio in cui cielo e terra si incontrano e il popolo rende grazie a Dio». Con la conclusione degli interventi, la Chiesa Madre di Fiumefreddo di Sicilia torna pienamente disponibile per le celebrazioni liturgiche e la preghiera personale.

