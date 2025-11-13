Sedicenne arrestato a Catania con droga e arma in cantina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un sedicenne catanese nel corso di un servizio di controllo nel quartiere Villaggio Sant’Agata. L’attività, svolta dalla squadra cinofili della Questura di Catania, rientra nei periodici interventi finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti, con particolare riguardo alle aree cittadine considerate più vulnerabili.

Durante la perlustrazione dell’area, i cani antidroga Ares e Maui hanno individuato un locale seminterrato appartenente a un’abitazione del condominio. I residenti hanno collaborato per risalire ai proprietari della cantina, una coppia che ha precisato come le chiavi fossero nella disponibilità esclusiva del figlio minorenne. Contattato dagli agenti, il ragazzo ha raggiunto il luogo e ha consegnato le chiavi, consentendo l’accesso agli operatori.

All’apertura della saracinesca, gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana. All’interno sono state rinvenute quarantanove dosi confezionate della sostanza, per un peso complessivo di 174 grammi. Il materiale è stato sequestrato. Nel corso delle verifiche, è stato inoltre trovato un fucile a canne mozze privo di registrazione in banca dati, accompagnato da sei munizioni. L’arma è stata sottoposta a sequestro per le analisi della Polizia Scientifica.

Gli agenti hanno inoltre recuperato 1.215 euro in contanti, anch’essi sequestrati. Il giovane ha dichiarato agli operatori di essere responsabile di quanto rinvenuto. È stato quindi arrestato in flagranza, ferma restando la presunzione di innocenza. Su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, è stato condotto in una struttura di accoglienza.

