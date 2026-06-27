Lipari, in scadenza la convenzione: attese decisioni sull’ospedale

Mancano pochi giorni alla scadenza della convenzione tra l’Asp di Messina e l’Azienda ospedaliera Papardo e resta ancora da definire il quadro organizzativo dell’ospedale di Lipari, alimentando preoccupazione tra i residenti dell’arcipelago. L’accordo, sottoscritto all’inizio dell’anno, ha consentito finora l’impiego temporaneo di specialisti, tra cui anestesisti, rianimatori e cardiologi, indispensabili per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria nel presidio eoliano.

L’eventuale mancato rinnovo dell’intesa, in assenza di misure alternative, potrebbe incidere sul regolare funzionamento della struttura proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

Sulla vicenda sono intervenuti il segretario generale della Uil Messina, Ivan Tripodi, e il segretario generale della Uil Fp Messina, Livio Andronico, che hanno espresso forte preoccupazione per le possibili ricadute sul diritto all’assistenza sanitaria. «Nel silenzio generale si rischia di compromettere il diritto alla salute dei cittadini delle Eolie. Si tratta di una questione di rilevanza sociale che potrebbe mettere seriamente in difficoltà l’ospedale», hanno dichiarato.

Il sindacato ricorda che il presidio di Lipari è classificato come ospedale di zona disagiata e sottolinea la necessità di assicurare la presenza continuativa dei servizi di anestesia, rianimazione, cardiologia e pronto soccorso, evidenziando inoltre che l’attuale convenzione non determinerebbe criticità organizzative per il Papardo, poiché i turni svolti dai professionisti avvengono oltre l’orario ordinario di servizio.

Tripodi e Andronico hanno quindi sollecitato Asp e Papardo a rinnovare rapidamente l’accordo, annunciando che, in assenza di provvedimenti, la questione sarà portata all’attenzione dell’Assessorato regionale della Salute.

Nel corso della giornata sono arrivate rassicurazioni dal direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì. «Confidiamo nella proroga, senza soluzione di continuità, della convenzione con l’Azienda ospedaliera Papardo, con decorrenza immediata dal 1° luglio. Nella prima settimana di luglio entreranno inoltre in servizio nuovi medici dell’emergenza-urgenza per i Pronto soccorso, oltre a nuovi anestesisti, cardiologi e ortopedici destinati alle strutture ospedaliere della provincia».

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