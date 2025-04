Evento pasquale a Ispica, presentato il programma della Settimana Santa

È stato presentato il programma dei riti della Settimana Santa di Ispica, riconosciuti nel 2014 dall’Unesco come patrimonio immateriale della Regione Siciliana. La conferenza stampa si è svolta presso l’assessorato regionale del Turismo, in via Notarbartolo a Palermo, alla presenza dell’assessore Elvira Amata, del sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Giorgio Assenza, del presidente dell’associazione cattolica Don Bosco Francesco Amodeo, del presidente della Pro Loco di Ispica Giorgio Caccamo e del rettore dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata Fabio Bruno.

L’assessore Amata ha sottolineato come la manifestazione contribuisca a rafforzare l’identità territoriale e rappresenti un’opportunità di valorizzazione turistica. «La Settimana santa ispicese è un evento patrimonio immateriale della Regione Siciliana, riconosciuto dall’Unesco nel 2014, un momento che non solo rafforza l’identità locale, ma che ci aiuta a migliorare l’offerta turistica del territorio», ha affermato. Ha inoltre ringraziato le confraternite organizzatrici, precisando che si intende proporre l’inserimento dell’evento nel calendario delle manifestazioni a forte richiamo turistico per il biennio 2026-2027.

Il sindaco Leontini ha annunciato che, in occasione dell’anno giubilare, le celebrazioni torneranno nel sito originario della Cava di Ispica, luogo in cui i riti ebbero origine prima del sisma del 1693. «Quest’anno, in occasione dell’anno giubilare, le processioni della Settimana Santa ritornano alla loro sede originaria, ovvero a Cava di Ispica», ha dichiarato. I riti si svolgeranno dall’11 al 20 aprile, a partire dall’ultimo venerdì di Quaresima fino alla Pasqua.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui profili social ufficiali Instagram e Facebook alla voce settimanasantaispica.

