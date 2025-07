Identificata la vittima del torrente Longano a Barcellona: Raisa Kiseleva

Nel pomeriggio di ieri, alcuni passanti hanno segnalato alla Polizia di Stato un forte odore nell’alveo del torrente Longano, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Sul posto gli agenti hanno rinvenuto il cadavere di una donna, successivamente identificata come Raisa Kiseleva, classe 1950, originaria di Vasilevo, in Macedonia. «Il corpo era in avanzato stato di decomposizione», ha riferito il medico legale intervenuto per la prima ricognizione.

Le operazioni di sopralluogo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno riguardato rilevamenti fotografici, rilievi botanici e ispezione dell’area circostante. «Al momento non si esclude alcuna ipotesi, né quella accidentale né quella naturale», ha precisato il procuratore incaricato delle indagini.

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e campioni biologici, in attesa degli esami tossicologici e istologici che dovranno stabilire le cause del decesso. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Fogliani di Milazzo per l’autopsia. Le Forze dell’Ordine manterranno il più stretto riserbo sulle indagini, in attesa dei risultati degli accertamenti tecnici.

