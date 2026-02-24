Caro-Voli Sicilia, prorogato il bonus fino al 31 luglio 2026

La Regione Siciliana ha disposto la proroga del cosiddetto bonus voli, estendendo per ulteriori cinque mesi il sistema di agevolazioni sui collegamenti aerei nazionali da e verso l’Isola. Il provvedimento, firmato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò, resterà in vigore fino al 31 luglio 2026 e prevede uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro.

La misura conferma le condizioni già in essere: una riduzione del 25% sul costo dei biglietti per tutti i residenti siciliani e uno sconto pari al 50% per specifiche categorie considerate prioritarie. L’agevolazione può essere ottenuta direttamente al momento dell’acquisto presso le compagnie aderenti, Ita Airways e Aeroitalia, oppure attraverso un rimborso successivo tramite il portale «SiciliaPei».

La decisione è arrivata dopo le richieste di numerosi cittadini interessati a rientrare in Sicilia durante le festività pasquali a condizioni più vantaggiose, seguite dalle rassicurazioni dell’assessorato e dalla successiva formalizzazione del decreto. Nei giorni scorsi, infatti, l’assenza della finestra digitale per l’accesso allo sconto sui voli programmati dall’1 marzo aveva generato proteste tra i viaggiatori, anche in considerazione dell’aumento dei prezzi dei biglietti.

Le compagnie coinvolte sono attese nelle prossime ore alla riattivazione delle procedure sulle proprie piattaforme per consentire nuovamente l’applicazione delle tariffe ridotte.

Parallelamente, l’amministrazione regionale sta valutando possibili modifiche al sistema attuale. Tra le ipotesi in esame vi è il superamento del portale «SiciliaPei», ritenuto complesso da gestire a fronte dell’elevato numero di richieste mensili. L’eventuale revisione potrebbe prevedere l’introduzione di un’unica modalità di sconto diretto, supportata da una nuova applicazione in grado di collegare le compagnie aeree che applicano le riduzioni tariffarie.

