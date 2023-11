Ponteggio crolla a Santa Teresa Riva per il forte vento

A Santa Teresa di Riva, un evento inatteso ha scosso i residenti questa mattina alle 5.30. Un ponteggio edile, installato sul prospetto di un edificio in costruzione lungo via Francesco Crispi, Strada statale 114, è improvvisamente crollato a causa delle intense raffiche di vento.

Il boato risultante ha svegliato gli abitanti del quartiere Portosalvo, ma per fortuna, al momento dell’incidente, non vi erano veicoli in transito né automobili parcheggiate di fronte all’edificio coinvolto. Tuttavia, la struttura metallica caduta ha bloccato completamente la carreggiata, obbligando i veicoli in arrivo a deviare la loro marcia verso la Ss 114 e ad attraversare l’area di rifornimento di carburante in attesa della rimozione delle impalcature.

L’incidente è stato tempestivamente segnalato alle autorità competenti, compresa l’impresa costruttrice responsabile del ponteggio edile e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per risolvere la situazione.

