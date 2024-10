Italia Viva ringrazia la Musolino per coerenza e lealtà

Ieri, nel corso del question time in Senato, Matteo Renzi ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il conflitto tra maggioranza e opposizione sulla nomina di un membro della Corte Costituzionale. Il governo aveva cercato, senza successo, di far eleggere Francesco Saverio Marini. Renzi ha riferito: “Ci hanno avvicinato. Noi disponiamo di due voti in Commissione di Vigilanza e di 15 parlamentari. Prima di discutere con La Russa in Aula, l’ho incontrato per dirgli che c’erano tentativi di avvicinare singolarmente i nostri. L’altro giorno è stato a pranzo con la Musolino”. Tuttavia, l’iniziativa non è andata a buon fine ed è stata respinta dalla senatrice Dafne Musolino, che ha mantenuto una posizione ferma e coerente.

La sobrietà e la compostezza della senatrice sono state riconosciute pubblicamente. Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, ha voluto esprimere gratitudine verso Musolino: “A nome mio personale e del gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe desidero ringraziare la collega senatrice Dafne Musolino, che ha dimostrato lealtà e integrità politica. Il suo impegno quotidiano, specialmente nei confronti del Sud e delle autonomie, è sempre apprezzato, ma in questi giorni ha dato un’ulteriore dimostrazione di cosa significhi avere la schiena dritta nei momenti cruciali. Grazie, Dafne!”.

