Messina inaugura il nuovo parco urbano nell’area dell’ex Fiera

L’area dell’ex Fiera di Messina si prepara ad aprire una nuova fase con l’inaugurazione del parco urbano, prevista domani alle 18.30. Lo spazio, un tempo sede della storica Fiera Campionaria estiva, viene restituito alla città attraverso un progetto di riqualificazione che punta a trasformare il tratto di lungomare in un luogo dedicato alla socialità, alla cultura e al tempo libero. Il nome definitivo del parco non è stato ancora scelto, ma potrebbe richiamare la figura di Federico III di Sicilia, che nel 1296 istituì la Fiera di Messina.

Nel corso della presentazione, il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Francesco Rizzo, affiancato dal sindaco Federico Basile e dal soprintendente ai Beni culturali Orazio Micali, ha definito l’intervento come un’occasione di rilancio per le città dello Stretto. Micali ha parlato di uno spazio che le nuove generazioni potranno riscoprire, mentre Basile ha rivolto un invito ai cittadini affinché l’area venga preservata e rispettata.

Il programma inaugurale prevede un concerto del Conservatorio Corelli, attività sportive organizzate dal Coni, animazione per bambini, artisti di strada e un cantastorie che ripercorrerà le vicende della storica Fiera, come illustrato da Maria Cristiana Laurà, coordinatrice dell’Area istituzionale dell’Authority.

L’architetto Giovanni Lazzari, progettista della riqualificazione, ha ricordato le condizioni iniziali del sito, caratterizzato da macerie, voragini e residuati bellici, evidenziando la scelta di privilegiare spazi aperti e una fruizione libera.

La gestione del parco sarà affidata al Comune, che destinerà i padiglioni 7A e 7B a spazi di co-working e iniziative rivolte ai giovani. Rimane invece aperta la prospettiva per il grande padiglione della nave, sottoposto a tutela della Soprintendenza. Rizzo ha confermato l’ipotesi di sviluppare un polo dedicato a turismo, ricettività e congressi, senza escludere la realizzazione di un grande albergo qualora si concretizzassero le condizioni necessarie.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del waterfront, elaborato dal gruppo guidato dall’architetta Guendalina Salimei. Tra i primi appuntamenti ospitati nel nuovo parco, dal 26 luglio al 1° agosto, tornerà la rassegna cinematografica promossa da Francesco Cannavà e Davide Liotta, mentre l’ex Irrera a Mare sarà interessato da interventi di messa in sicurezza in vista della futura gestione.

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