A Gioiosa Marea la conclusione della XII edizione di Gioiosa Gustosa 2025

di Maria Cristina Miragliotta – L’assessore al Turismo di Gioiosa Marea Teodoro La Monica ha tracciato un bilancio positivo per le tre serate della dodicesima edizione di Gioiosa Gustosa, definendole “un grande successo”. L’evento ha attratto partecipanti da più località circostanti, nonostante la contemporaneità di iniziative in altri paesi limitrofi, confermando la manifestazione come punto di riferimento per il territorio. L’assessore ha ringraziato Regione, Comune, sponsor e volontari che hanno contribuito all’organizzazione, sottolineando l’importanza del loro sostegno per la realizzazione di un programma complesso.

Nel prosieguo della stagione, il 30 luglio è previsto un dj set con un artista di caratura nazionale rivolto principalmente ai giovani, seguito da ulteriori appuntamenti settimanali. Il culmine delle festività sarà raggiunto il 15 agosto in piazza Cavour con il concerto di Michele Zarrillo, accompagnato da fuochi d’artificio e processioni tradizionali, elementi storicamente distintivi delle celebrazioni locali.

Alessandro Gennaro, portavoce dell’organizzazione, ha evidenziato il successo dell’ultima serata, che ha visto sul palco il cabarettista palermitano Stefano Piazzagrande, autore di un crescente seguito in Sicilia. Gennaro ha inoltre rimarcato la collaborazione con le strutture ricettive di Gioiosa Marea, fondamentali per promuovere ai visitatori sia i prodotti tipici siciliani sia specialità provenienti da altri luoghi.

