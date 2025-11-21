Opposizioni Ars: «Schifani tornerà in aula con la sfiducia»

Le forze di opposizione all’Assemblea regionale siciliana hanno replicato alle recenti affermazioni del presidente della Regione, Renato Schifani, annunciando che il confronto politico proseguirà in aula con la discussione della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti. I rappresentanti dei gruppi di minoranza Michele Catanzaro per il Partito Democratico, Antonio De Luca per il Movimento 5 Stelle e Ismaele La Vardera per Controcorrente hanno diffuso una nota con cui richiamano il presidente a un passaggio istituzionale che, a loro giudizio, sarà inevitabile.

Secondo quanto dichiarato dai tre esponenti, la convocazione dell’Aula di Sala d’Ercole per l’esame dell’atto di sfiducia imporrà al presidente Schifani di partecipare ai lavori parlamentari. «Schifani continui pure a rimanere sereno fino a quando ci vedremo in aula», affermano Catanzaro, De Luca e La Vardera, sottolineando che l’iter della mozione richiederà la presenza del presidente durante la seduta dedicata.

La presa di posizione arriva a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione, che nelle ultime settimane aveva commentato le iniziative delle opposizioni. La minoranza, con questa nota congiunta, ribadisce la volontà di portare il confronto istituzionale all’interno del Parlamento siciliano, affidando alla discussione formale dell’atto la prosecuzione del dibattito politico in corso.

