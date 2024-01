Nuovi Laboratori Didattici: una svolta all’Istituto Caio Duilio

Sabato 20 gennaio, alle ore 11:00, presso l’Istituto Caio Duilio, si terrà una significativa cerimonia di inaugurazione di sette nuovi laboratori didattici. L’evento sarà inserito all’interno della giornata di “Open Day,” in cui i docenti dell’istituto accoglieranno giovani visitatori in procinto di completare il percorso di studi di istruzione secondaria di primo grado.

Le nuove aule saranno dotate di strumenti di ultima generazione e rappresenteranno un notevole miglioramento dell’offerta didattica e formativa dell’istituto. Questa struttura, diretta dalla prof.ssa Daniela Pistorino, è da sempre riconosciuta per il suo impegno nel garantire elevati standard qualitativi, conformi alla normativa di settore STCW, che agevolano il rapido inserimento nel mondo del lavoro per i giovani diplomati.

I nuovi laboratori, situati nella sede centrale, includeranno un Laboratorio di Navigazione con simulatori Scenario Transas, comprendente una postazione docente e tre postazioni allievo, complete di console di comando e sistemi di simulazione di plancia, radar ARPA ed ECDIS. Ci sarà anche un Laboratorio di simulazione di Engine Control Room Scenario, con una postazione docente e postazioni allievo dotate di sistemi di visualizzazione in 3D e VR, che consentiranno di esplorare la sala macchine e interagire con tutti i dispositivi in realtà virtuale.

Un Laboratorio di Navigazione CAL-TEL, con attrezzature di plancia e sistemi di visualizzazione su monitor da 65″ e 24″ per Conning, radar ARPA, ECDIS e altri sistemi di controllo, insieme a tre postazioni allievo dotate di visori VR per l’utilizzo in realtà virtuale. Infine, ci sarà un Laboratorio di Macchine con 16 postazioni PC, monitor da 27″ e software di simulazione per diverse tipologie di propulsione, tra cui Diesel low-speed Engine, Hybrid LNG/Diesel Engine, Hybrid Electric-HV/Diesel Engine e Gas Turbine Engine. Sarà presente anche un’aula immersiva con proiezione a 360° su quattro pareti, utilizzata per discipline come storia, navigazione, meteorologia, macchine ed elettrotecnica.

Presso l’ex istituto Don Bosco, in Via Bergamo, saranno attivati due nuovi laboratori edugreen: un Laboratorio di Scienze con kit di sensori per l’analisi delle acque, del terreno e per la coltivazione idroponica, e un Laboratorio di Chimica per l’alimentazione sostenibile con kit e strumenti per l’analisi degli alimenti e delle sostanze.

Alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi laboratori è prevista la partecipazione del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, dott. Stello Vadalá, insieme alle massime autorità civili e militari cittadine.

© Riproduzione riservata.