Inaugurato il presidio di Polizia al Pronto Soccorso del Policlinico

È stato inaugurato questa mattina, all’interno del rinnovato Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, il nuovo Posto Fisso di Polizia. La struttura, già operativa in passato, proseguirà la propria attività nei locali rinnovati dell’ospedale, garantendo sicurezza al personale sanitario e ai cittadini.

L’area destinata al presidio è stata collocata in posizione centrale, assicurando un accesso strategico rispetto ai principali punti del pronto soccorso, tra cui il triage, l’area barellati, la camera calda e l’ingresso del padiglione E. Il Posto Fisso continuerà a svolgere le funzioni istituzionali della Polizia di Stato, fornendo al contempo un punto di riferimento per l’utenza, in linea con le direttive del Questore di Messina, Annino Gargano.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani. La Rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha sottolineato l’importanza della sicurezza per il personale e i cittadini: “La tutela di chi accede al pronto soccorso e dei nostri operatori è stata una priorità nell’organizzazione del nuovo PS. Questo presidio rappresenta un’ulteriore garanzia di protezione”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, Giorgio Giulio Santonocito, ha evidenziato il valore strategico della presenza delle forze dell’ordine: “Un presidio per noi essenziale, che contribuisce a garantire la sicurezza di pazienti e operatori, fungendo anche da deterrente per prevenire eventuali episodi di tensione”.

