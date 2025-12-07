Dafne Musolino (IV): “Messina non può ignorare i segnali di crisi”

La senatrice Dafne Musolino ha diffuso una nota nella quale invita a una riflessione complessiva sul contesto cittadino, collegando le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto figure di primo piano della sanità e della ricerca, tra cui il prof. Stagno d’Alcontres, alle criticità strutturali di Messina. Musolino afferma che, qualora le informazioni diffuse dalle agenzie trovassero conferma, si renderebbe necessario «aprire gli occhi» sulla condizione reale della città, segnata, a suo avviso, da scarse opportunità professionali e da un costante flusso migratorio giovanile.

La parlamentare richiama anche le difficoltà affrontate dalle fasce più fragili, ricordando una recente seduta di commissione in cui l’intervento di padre Nino Basile, presidente della Caritas di Messina, e del dott. Angelo Costantino, già garante per l’infanzia, avrebbe evidenziato situazioni di disagio. In tale occasione, osserva Musolino, alcuni consiglieri avrebbero rivolto critiche alla Chiesa, generando successive reazioni politiche.

La senatrice richiama i dati riportati dal Procuratore dei Minori, che ha segnalato un incremento significativo dei procedimenti aperti, collegandoli a fenomeni quali dispersione scolastica, dipendenze e vulnerabilità giovanile. Sottolinea inoltre le difficoltà dell’edilizia popolare e cita il complesso Casa Serena, da anni in attesa di ristrutturazione, evidenziando che non figurerebbe più tra gli interventi prioritari dell’amministrazione.

Musolino fa riferimento anche al progetto ihub, inizialmente destinato a ospitare start up e poi sostituito da un’area verde, mentre una nuova localizzazione sarebbe ancora indefinita. Richiama inoltre le difficoltà gestionali legate al patrimonio immobiliare comunale, sostenendo che le spese di manutenzione potrebbero risultare superiori alla capacità finanziaria dell’ente.

Vengono citate anche le piste ciclabili, realizzate con fondi pubblici, e la situazione di via del Vespro, dove sarebbe necessario intervenire per adeguare la pista alle norme vigenti. Musolino evidenzia come il servizio idrico non avrebbe registrato miglioramenti significativi rispetto al 2022 e come diverse società sportive si troverebbero prive di impianti comunali, mentre l’accesso alle strutture natatorie risulterebbe limitato.

La senatrice richiama infine la necessità di garantire trasparenza nelle selezioni per incarichi e consulenze, ritenendo che la meritocrazia sia un elemento imprescindibile per contrastare la perdita di giovani qualificati. «Messina siamo noi messinesi, il momento è adesso», conclude Musolino, invitando la cittadinanza a una presa di responsabilità collettiva.

