“Isole Green” a Pantelleria la quarta mini-ambulanza elettrica

È stata consegnata a Pantelleria la quarta mini-ambulanza elettrica di tipo B prevista dal progetto “Isole Green”, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani nell’ambito del Programma Straordinario Nazionale (PSN). Il mezzo, destinato ai servizi sanitari territoriali dell’isola, è stato affidato al direttore del Distretto sanitario locale, Luca Fazio.

Le prime tre unità erano già state assegnate nei giorni scorsi a Favignana, Levanzo e Marettimo. L’iniziativa mira a rafforzare l’offerta sanitaria nelle isole minori della provincia, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’adozione di tecnologie innovative.

I veicoli, completamente elettrici, sono dotati di barella, erogatori di ossigeno medicale, sistema di aspirazione dei gas, climatizzazione anteriore e posteriore, aspiratore di secreti, alloggiamento per monitor defibrillatore o multiparametrico e borsone per interventi di emergenza. Le caratteristiche tecniche permettono il trasporto in sicurezza anche di pazienti in condizioni critiche, compresi i trasferimenti verso le elisuperfici, oltre a interventi domiciliari e spostamenti in aree con viabilità ridotta o complessa.

Il progetto, avviato dalla Direzione strategica aziendale e completato in meno di un anno, è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’UOC Provveditorato e del servizio Emergenza territoriale e isole minori dell’Asp di Trapani. L’obiettivo è migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari destinati sia ai residenti sia ai visitatori delle isole del trapanese.

