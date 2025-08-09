📽 Sicilia, l’Ars approva variazioni di bilancio per 500 milioni di euro

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge relativo alle variazioni di bilancio, che prevede uno stanziamento di quasi 500 milioni di euro per il triennio, a cui si aggiungono 50 milioni già deliberati lo scorso giugno. Le somme derivano, secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, da nuove entrate fiscali generate dalle politiche economiche dell’attuale governo regionale. Tali disponibilità hanno consentito, negli ultimi due anni, l’adozione di manovre aggiuntive per complessivi circa un miliardo di euro, destinate a famiglie, imprese e territori.

Schifani ha illustrato le principali linee di intervento previste dal provvedimento, individuandole in tre ambiti: emergenze, sviluppo e sociale. Tra le azioni in programma, il presidente ha richiamato l’attenzione sulle iniziative per fronteggiare la siccità e migliorare la gestione dei rifiuti.

In merito alla crisi idrica, è stato segnalato che il dissalatore di Porto Empedocle è già operativo e sta immettendo acqua nelle reti dell’Agrigentino. Nel breve periodo, è previsto l’avvio degli impianti di Gela e Trapani. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, Schifani ha precisato che, dopo la stagione estiva, Invitalia procederà alla gara per la progettazione di due termovalorizzatori, considerati strategici per completare il ciclo integrato di smaltimento.

«Queste risorse – ha dichiarato Schifani – provengono da entrate effettive e consentono interventi mirati in diversi settori della nostra regione».

👁 Articolo letto 191 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.