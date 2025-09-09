Sicilia, 55 milioni per la manutenzione delle strade provinciali
Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha approvato un avviso da 55 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia. La decisione è stata assunta nella riunione di Giunta, su proposta dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. I fondi serviranno a finanziare progetti esecutivi e immediatamente cantierabili presentati da Città metropolitane e Liberi consorzi, in applicazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 29 del 2025, approvata lo scorso agosto dall’Assemblea regionale siciliana.
«Su input del mio governo – ha dichiarato il presidente Renato Schifani – gli uffici hanno lavorato rapidamente per predisporre un avviso fondamentale per la viabilità isolana. L’obiettivo è ripristinare l’efficienza delle arterie compromesse da frane e smottamenti, restituendo condizioni di sicurezza e privilegiando le strade che collegano i Comuni delle aree interne».
L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, ha spiegato che le risorse saranno distribuite tra i nove ambiti provinciali dell’Isola, in base a due criteri: «Il 50% in proporzione alla popolazione residente e l’altro 50% all’estensione della rete viaria».
La ripartizione dei fondi prevede 11,4 milioni a Palermo, 9,7 a Catania, 7,2 a Messina, 5,5 a Siracusa, 4,7 ad Agrigento, 4,6 a Trapani, 4,5 a Caltanissetta, 3,8 a Ragusa e 3,2 a Enna.
Le domande dovranno essere presentate tra il 15 settembre e il 15 ottobre tramite posta certificata all’indirizzo del Dipartimento Infrastrutture. Città metropolitane e Liberi consorzi potranno inoltrare più richieste, che saranno valutate secondo l’ordine di arrivo e nell’ambito delle risorse disponibili, con priorità alle aree interne. Gli enti potranno inoltre avvalersi dell’accordo istituzionale già vigente con il Dipartimento tecnico regionale (Apq Strade) per l’attuazione degli interventi.
