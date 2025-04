Forza posto di blocco e travolge un poliziotto, arrestato 25enne a Catania

Durante un servizio mattutino di controllo nei pressi della Questura di Catania, un agente della Polizia di Stato ha notato un giovane circolare senza casco in piazza S. Nicolella, diretto verso via Antonino di Sangiuliano. Il poliziotto, impegnato in attività di assistenza a cittadini in difficoltà, ha intimato l’Alt al motociclista, che tuttavia ha reagito con scherno, rispondendo: “Sì…sì… ora me lo metto il casco”, per poi fingere di arrestarsi e tentare la fuga con una repentina accelerazione.

Nel tentativo di fermare l’uomo, il poliziotto è stato travolto dal motoveicolo, riportando una ferita alla mano. A seguito dell’impatto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro due vetture di servizio regolarmente parcheggiate di fronte alla Questura, per poi cadere a terra.

Nonostante la contusione, l’agente è riuscito a inseguire e bloccare il soggetto, che aveva tentato nuovamente la fuga a piedi. Una volta riportata la calma, il giovane, un venticinquenne catanese, è stato identificato e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Informata l’autorità giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il Giudice ha successivamente convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente.

Il poliziotto è stato sottoposto a cure mediche per le lesioni riportate. Il giovane è stato inoltre sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada rilevate durante l’episodio, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁