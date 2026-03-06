Carburanti, raccolta segnalazioni di Codacons sui prezzi nei distributori

Il Codacons annuncia una mobilitazione dei cittadini siciliani contro l’aumento dei prezzi dei carburanti, dopo numerose segnalazioni giunte da automobilisti e consumatori dell’isola. Le proteste riguardano gli incrementi registrati negli ultimi giorni nei prezzi di benzina e gasolio presso diversi distributori, con variazioni che, secondo quanto riferito dagli utenti, sarebbero avvenute anche più volte nell’arco della stessa giornata.

Diversi cittadini hanno infatti segnalato modifiche dei listini nel giro di poche ore, con prezzi aggiornati più volte nell’arco della giornata. Una dinamica che ha generato malcontento tra i consumatori e che, secondo l’associazione, richiede verifiche immediate.

Il Codacons evidenzia come le recenti tensioni internazionali e gli sviluppi geopolitici non possano determinare effetti immediati sui prezzi alla pompa nel giro di poche ore. “Variazioni così rapide dei listini appaiono anomale e meritano accertamenti urgenti”, afferma l’associazione, chiedendo l’intervento della Guardia di Finanza per effettuare controlli sul territorio e verificare eventuali anomalie o fenomeni speculativi nel settore.

Parallelamente, l’organizzazione invita i cittadini siciliani a contribuire alla raccolta di segnalazioni sui prezzi praticati presso le stazioni di servizio. Automobilisti e consumatori sono invitati a fotografare i cartelloni esposti nei distributori, indicando località, data e orario della rilevazione, al fine di documentare eventuali variazioni dei listini anche nel corso della stessa giornata.

Le immagini e le comunicazioni potranno essere trasmesse al Codacons tramite WhatsApp al numero 3715201706 oppure via email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com. La documentazione raccolta servirà a realizzare una mappatura dei rincari registrati sul territorio regionale.

Sulla base delle proteste e delle segnalazioni ricevute, l’associazione annuncia l’invio di esposti alle Procure della Repubblica della Sicilia per richiedere accertamenti su eventuali dinamiche speculative nel settore dei carburanti.

👁 Articolo letto 251 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.