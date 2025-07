Incidente sulla A20, veicolo esce di strada a Patti ferito il conducente

Un autocompattatore che viaggiava in direzione Palermo sulla A20 è uscito di strada nel tratto delle curve del viadotto Montagnareale, nel comune di Patti. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, il mezzo ha urtato ripetutamente il guard rail, sfondandolo prima di cadere nel sottostante terrapieno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’estrazione dell’autista, e gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi tecnici e della gestione della circolazione.

Il conducente è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Messina, dove si trova tuttora in prognosi riservata. La carreggiata in direzione Palermo è stata temporaneamente ristretta a una corsia per consentire le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza del sito. Al momento non si segnalano ulteriori coinvolti né danni ad altri veicoli. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni del guard rail o a possibili anomalie del veicolo.

