Pronto soccorso temporaneo con front office al Fogliani di Milazzo

Questa mattina è stato inaugurato il pronto soccorso “provvisorio” presso l’ospedale Fogliani di Milazzo, intervento realizzato in tempi rapidi dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina. L’ingegnere Salvatore Trifiletti, responsabile dell’Ufficio tecnico, spiega che il progetto, finanziato con 2,1 milioni di euro nell’ambito dell’ex articolo 20 della legge 67/88, ha riguardato la ristrutturazione e l’ampliamento dell’area di emergenza e la posa di una nuova copertura. Le opere, avviate nel 2017 e riprese concretamente nell’ottobre 2024, sono state affidate alla “Consortile Milazzo Srl” con direzione lavori di Architecna Engineering Srl, mentre il responsabile unico del procedimento è Fortunato Lipari.

Per non interrompere il servizio di pronto soccorso, è stato allestito un presidio temporaneo dotato di front office dedicato e di un’area parcheggio con circa 300 posti auto. La prima fase, del valore di 700.000 euro, si è conclusa entro i tempi previsti; dal 23 luglio sono in corso i lavori per la fase conclusiva, che dureranno altri dieci mesi.

Il direttore generale Giuseppe Cuccì, insieme ai direttori amministrativo Giancarlo Niutta e sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, evidenzia che «siamo riusciti a sbloccare problemi che duravano da anni e a realizzare, rapidamente, infrastrutture essenziali per la popolazione». Secondo la Direzione strategica, grazie alla collaborazione del personale sanitario, il pronto soccorso sarà presto dotato di attrezzature e macchinari all’avanguardia, affidati a professionisti selezionati per garantire diagnosi rapide e trattamenti efficaci.

