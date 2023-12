Piattaforma “SiciliaPei”: sconti sui biglietti aerei per i siciliani

Schifani: «Attiva piattaforma per chiedere lo sconto sui biglietti acquistati dai residenti in Sicilia»

La Regione Siciliana ha attivato la piattaforma “SiciliaPei” per consentire ai residenti in Sicilia di richiedere sconti sui biglietti aerei per viaggi da e per Roma e Milano. Gli utenti possono accedere all’indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/ utilizzando lo Spid e fornire i dettagli richiesti, tra cui dati anagrafici, informazioni sul volo e codice Iban per il rimborso. È necessario allegare il biglietto e la carta d’imbarco.

Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato che questa iniziativa è un passo concreto per contrastare il caro voli e ridurre il peso degli aumenti delle tariffe durante le festività. La Regione ha allocato circa 33 milioni di fondi regionali e statali per rimborsare il 25% delle spese di viaggio per i voli effettuati dal 1 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 tra gli aeroporti siciliani e quelli di Roma e Milano. Questo sconto è valido per tutte le compagnie aeree.

Inoltre, i residenti che soddisfano determinati requisiti, come almeno il 67% di invalidità, essere studenti o avere un basso reddito (Isee inferiore a 9.360 euro), possono ottenere ulteriori sconti del 25%. L’Assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha dichiarato che la piattaforma è stata lanciata con la partecipazione di quattro compagnie aeree, ma il bando rimane aperto per altre compagnie interessate a contribuire.

© Riproduzione riservata.