Palermo, donna di 40 anni muore dopo intervento chirurgico

Procura di Palermo apre fascicolo per omicidio colposo, disposta autopsia dopo morte 40enne.

Una donna di 40 anni, Cinzia Guerrera, è morta dopo un intervento chirurgico all’ospedale di Palermo. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

La prematura scomparsa di una giovane donna di Palermo, C.G., avvenuta a soli 40 anni martedì scorso, ha scosso profondamente i familiari e l’intera comunità locale. La signora, operata con successo alcuni giorni prima per l’asportazione di un tumore benigno, è deceduta improvvisamente all’ospedale cittadino dove era ricoverata, gettando nello sconforto i parenti che ora chiedono chiarezza.

Stando a quanto emerso, la donna aveva manifestato problemi alla vista a giugno e gli accertamenti avevano riscontrato la presenza di un meningioma. Il 17 luglio scorso era stata sottoposta ad intervento chirurgico per la rimozione del tumore, che secondo i medici era riuscito. Dopo due giorni di osservazione in terapia intensiva, la paziente era stata trasferita nel reparto di degenza ordinaria e le sue condizioni sembravano migliorare.

Improvvisamente, pochi giorni dopo, il quadro clinico della 40enne è precipitato: febbre alta, comportamenti anomali, fino al coma e al decesso. Un medico avrebbe riferito ai parenti che la causa del repentino aggravamento sarebbe stata l’infezione da un batterio contratto probabilmente in ospedale. I familiari, sconvolti, hanno sporto denuncia chiedendo chiarezza.

La Procura di Palermo ha prontamente aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia, nominando un pool di consulenti. L’esame autoptico si è svolto subito dopo, ma per i risultati definitivi bisognerà attendere gli esami istologici. Il Pm ha anche ordinato verifiche sull’impianto di filtrazione dell’aria della sala operatoria, per accertare eventuali irregolarità o malfunzionamenti. La famiglia è assistita da uno studio legale. Si attende l’esito delle indagini per fare luce su una morte che ha destato sconcerto e dolore tra quanti conoscevano la 40enne.

