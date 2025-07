Inceneritore a Catania, M5S denuncia “irresponsabilità” regionale

La deputata regionale Jose Marano (Movimento 5 Stelle) ha ottenuto accesso agli atti dalla Presidenza della Regione Siciliana per verificare l’iter autorizzativo di un inceneritore previsto a Catania. Dai documenti emerge che non sono state condotte valutazioni ambientali, sanitarie o urbanistiche sull’impianto. “Non si conosce l’impatto che l’impianto avrà sulla salute dei cittadini”, ha dichiarato Marano, sottolineando l’assenza di studi scientifici a sostegno del progetto.

Marano, vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars, ha definito “irresponsabile e illogica” la decisione di procedere senza analisi preliminari. Anche la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ha evidenziato la necessità di approfondire i possibili effetti cumulativi mediante ricerche epidemiologiche. “Spingere per questi impianti obsoleti senza appositi studi significa andare contro gli interessi dei siciliani”, ha aggiunto la parlamentare.

Secondo il Movimento 5 Stelle, la maggioranza di centrodestra regionale non avrebbe considerato le garanzie per la salute pubblica, trascurando le raccomandazioni della CTS. Marano ha annunciato che il gruppo proseguirà nell’azione di tutela dei cittadini in tutte le sedi competenti. “Non ci fermeremo di fronte a questo scempio consumato a danno dei cittadini”, ha concluso la deputata, ribadendo l’impegno a vigilare sull’evoluzione del progetto.

