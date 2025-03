Cybersecurity e IA, convegno sulla sicurezza informatica avanzata

L’ISS Verona Trento di Messina ospita oggi il convegno “Cybersecurity nell’era di Internet e dell’Intelligenza Artificiale”, promosso in occasione dell’International Women’s Day. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Google Developer Group Nebrodi, Women TechMakers e l’Ordine degli Ingegneri di Messina, con l’obiettivo di approfondire le sfide legate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori saranno la dirigente dell’istituto, prof.ssa Simonetta Di Prima, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, ing. Santi Trovato, e l’organizer del GDG Nebrodi, dott. Salvino Fidacaro. Il convegno sarà anche un’occasione per ricordare Salvatore Todaro, responsabile della sicurezza informatica dell’Università di Messina, scomparso il 15 febbraio 2025. In sua memoria verrà osservato un minuto di silenzio.

Dalle 15:30 alle 20:00, esperti del settore interverranno su tematiche centrali per la cybersecurity e l’IA. Tra i relatori figurano Antonella Rotondo, Francesco Longo, Salvino Fidacaro, Rosita Artigliere e Francesco Pagano. Il dibattito si concentrerà su argomenti chiave come la sicurezza degli utenti online, la prevenzione dei rischi informatici, l’hacking etico, la ricerca ingegneristica, le minacce derivanti dall’intelligenza artificiale e la protezione della privacy digitale.

L’ingresso è gratuito ma limitato a 80 partecipanti. Per accedere è necessaria la registrazione online al link dedicato, mentre gli ingegneri potranno iscriversi sul portale dell’Ordine per ottenere crediti formativi. L’evento rappresenta un’opportunità di aggiornamento e confronto per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁