Credito al Consumo, incentivo regionale sui prestiti per famiglie

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato un’iniziativa destinata alle famiglie con reddito medio-basso, volta a sostenere i consumi attraverso un rimborso degli interessi sui prestiti contratti nel 2025. «La Regione Siciliana interviene concretamente a sostegno delle famiglie con reddito medio-basso per incentivare i consumi. Abbiamo attivato una misura rivolta a chi, nel corso del 2025, ha acceso un prestito per l’acquisto di un elettrodomestico, un dispositivo medico, una piccola autovettura o un ciclomotore.

Se sei residente in Sicilia e hai un ISEE inferiore a 30.000 euro, puoi beneficiare di un rimborso pari al 70% degli interessi sul finanziamento sottoscritto. Un aiuto concreto in un momento in cui il costo della vita incide sempre di più sui bilanci familiari». Il presidente ha diffuso i dettagli tramite un video messaggio istituzionale.

La procedura, gestita interamente online da Irfis, è concepita per garantire facilità e sicurezza. La misura, riservata ai residenti in Sicilia con ISEE inferiore a 30.000 euro, consente di ottenere un rimborso pari al 70% degli interessi applicati al finanziamento sottoscritto. Le domande di accesso possono essere inoltrate fino al 31 dicembre 2025 e danno diritto a un contributo variabile tra 150 e 5.000 euro.

Ogni cittadino può presentare una sola richiesta. «Un sostegno reale – conclude Schifani – pensato per chi affronta spese essenziali e ha bisogno di un aiuto tempestivo. Un impegno istituzionale che mette al centro le persone, con responsabilità e attenzione». L’intervento si configura come risposta ai crescenti oneri economici delle famiglie.

