Ezio Greggio ospite d’onore alla quinta edizione della Festa del Medico

Ezio Greggio sarà ospite della città di Messina per la V edizione della Festa del medico, in programma lunedì 26 maggio presso il Palacultura. Il noto attore e conduttore televisivo è stato scelto come ospite d’onore di un evento promosso dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, pensato per celebrare i professionisti più apprezzati dalla comunità. I pazienti hanno infatti la possibilità di votare il loro “medico preferito” o “dentista preferito” attraverso il sito ufficiale dell’Ordine, omceo.me.it/festadelmedico, entro sabato 10 maggio. I criteri di valutazione includono l’ascolto, la competenza, la disponibilità e l’umanità del professionista, come indicato nelle motivazioni di ciascun voto.

Una giuria, presieduta dal consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, esaminerà le candidature e selezionerà i finalisti, che saranno poi sottoposti a un ulteriore voto durante lo spettacolo. Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 5000 euro, destinato a progetti formativi, all’acquisto di strumenti per l’attività o ad interventi di natura socio-culturale.

“Abbiamo voluto fortemente Ezio Greggio”, ha dichiarato Giacomo Caudo, presidente dell’Ordine, “perché rappresenta una comicità sana e genuina, molto apprezzata dal pubblico italiano. La sua partecipazione arricchirà una giornata speciale per la comunità medica e odontoiatrica messinese”.

L’evento avrà inizio alle 16:30 e sarà presentato dal giornalista Massimiliano Cavaleri. La giornata comprenderà anche la Cerimonia di Giuramento, durante la quale saranno premiati i nuovi iscritti, gli specializzandi di merito e altri professionisti di spicco.

