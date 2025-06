Sicurezza in mare, controlli della Polizia alle imbarcazioni sulla costa

Nel corso del fine settimana appena trascorso, le “Volanti del mare” della Polizia di Stato hanno effettuato un controllo sistematico lungo oltre trenta chilometri di litorale nella provincia di Catania. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a bordo di moto d’acqua, hanno vigilato in particolare le zone più affollate da diportisti, suggerendo comportamenti corretti durante le operazioni di ormeggio e la navigazione, nonché il rispetto della distanza di sicurezza dalla riva per tutelare bagnanti e pescatori in apnea.

Tra sabato e domenica, gli agenti hanno identificato 55 persone a bordo di imbarcazioni e moto d’acqua — 15 delle quali già note alle forze dell’ordine — e hanno contestato infrazioni a 14 comandanti di unità da diporto. Le violazioni riscontrate hanno riguardato principalmente l’ancoraggio in aree vietate, la navigazione sotto costa e l’eccesso di velocità, comportamenti considerati pericolosi per l’incolumità pubblica. Un diportista è stato inoltre sanzionato per la prima volta per la diffusione di musica ad alto volume all’interno dell’Area Marina Protetta di Acitrezza, per un importo complessivo di 2.000 euro.

Gli agenti hanno infine garantito il rispetto dello specchio acqueo riservato a una gara velica. La presenza costante delle moto d’acqua, operanti dalle 8:00 alle 20:00 dalla Playa alla Scogliera fino a Capomulini, ha destato l’interesse dei bagnanti e la curiosità dei più piccoli, che hanno avuto modo di interagire direttamente con gli operatori di Polizia.

