Il messinese Giuseppe Arena in finale al Gelato World Masters

Il maestro gelatiere messinese Giuseppe Arena si è aggiudicato un posto nella finale italiana del Gelato World Masters, la principale competizione internazionale dedicata ai gelatieri singoli. La semifinale si è svolta il 27 e 28 ottobre presso il Campus della Carpigiani Gelato University di Bologna, dove 74 concorrenti provenienti da tutta Italia hanno presentato le proprie creazioni.

Arena, titolare della gelateria di Ganzirri, ha conquistato la giuria con il gusto “Pyrus Amygdalum”, un sorbetto a base di pera Williams e mandorla di Avola semi tostata, arricchito da sale affumicato, variegatura di arancia rossa, pera essiccata e granella di mandorle. La combinazione di ingredienti selezionati e l’armonia dei sapori gli hanno consentito di accedere alla finale nazionale.

La prossima tappa si terrà il 17 gennaio 2026 al SIGEP World, nel Gelato & Pastry Lab di Rimini, dove 16 maestri gelatieri si contenderanno i quattro posti disponibili per la finale mondiale. In questa fase, i partecipanti dovranno realizzare dal vivo la propria ricetta e sottoporla alla valutazione di una giuria di esperti del settore.

«È una grandissima soddisfazione essere arrivato fin qui – ha dichiarato Arena – e ci prepariamo ad affrontare la prossima gara. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo. Dentro il mio gelato metto tutto l’amore per il mio lavoro e per la mia terra». Il maestro ha inoltre dedicato il successo al figlio Nicola, che ha scelto di proseguire l’attività familiare.

