Governo regionale, Schifani: «L’unità della coalizione è imprescindibile»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito la solidità della coalizione di governo regionale, sottolineando l’importanza della coesione tra le forze politiche che la compongono. In un intervento ufficiale, Schifani ha espresso gratitudine verso i partner di maggioranza per il sostegno fornito all’esecutivo.

«Ritengo l’unità della coalizione imprescindibile per l’azione del governo» ha dichiarato il presidente, evidenziando come la collaborazione tra i partiti abbia permesso di conseguire «risultati significativi sul piano economico, occupazionale e sociale». Ha inoltre ricordato che la Regione potrà disporre di ulteriori risorse finanziarie, condizione che consentirà di proseguire nel percorso di crescita già avviato.

Schifani ha poi annunciato un incontro tra le forze della coalizione previsto per domani, finalizzato a chiarire eventuali fraintendimenti che hanno portato, in alcune circostanze, a votazioni interne difformi rispetto alla linea dell’esecutivo. «Ci confronteremo con quella responsabilità che non ci è mai mancata per comprendere le ragioni di alcuni voti segreti di dissenso» ha precisato, aggiungendo di essere «più che certo che dal confronto leale e paritario emergerà un rinnovato slancio a sostegno dell’azione del governo».

L’iniziativa mira a rinsaldare l’intesa politica all’interno della maggioranza e a garantire continuità al programma dell’amministrazione regionale, rafforzando il coordinamento tra i componenti della coalizione.

