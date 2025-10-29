Giornata Mondiale Ictus, focus sulla prevenzione a Messina

La Giornata Mondiale dell’Ictus è stata celebrata al Comune di Messina con un’iniziativa congiunta promossa dall’Asp di Messina, dall’UOSD Stroke del Policlinico e dall’amministrazione comunale. L’incontro ha posto al centro la necessità di rafforzare la rete provinciale per la prevenzione e il trattamento dell’ictus.

Il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’urgenza di “realizzare al più presto nella zona tirrenica e nebroidea delle Unità Stroke negli ospedali, per garantire interventi tempestivi, perché il tempo è un fattore decisivo in questi casi”. Cuccì ha inoltre evidenziato la volontà di “collaborare con l’Unità Stroke del Policlinico, che gestisce con efficienza la città di Messina, per creare una rete territoriale integrata”.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alle politiche sociali e alla salute Alessandra Calafiore hanno evidenziato l’importanza della sensibilizzazione della popolazione: “È fondamentale coinvolgere i cittadini nella prevenzione e promuovere giornate dedicate all’informazione sui corretti stili di vita”.

Nel corso dell’incontro, i responsabili del progetto PL11 per le Malattie Croniche non Trasmissibili, Giuseppe Ruggeri ed Eliana Tripodo, insieme a Chiara Schirò, Rosaria Cuffari e Marina Ruggeri, hanno ribadito la necessità di “rafforzare le misure di prevenzione primaria, poiché una quota significativa degli ictus può essere evitata intervenendo sui fattori di rischio quali ipertensione, fumo, diabete, colesterolo, obesità e sedentarietà”.

Il direttore dell’UOSD Stroke del Policlinico, Antonio Toscana, ha segnalato “circa 450 ricoveri l’anno per ictus o sospetti tali”, evidenziando la gravità del fenomeno e la centralità della prevenzione. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative della Global Stroke Action Coalition e ha previsto anche un’area per le vaccinazioni, in collaborazione con l’UOSD Igiene Ospedaliera del Policlinico diretta da Cristina Genovese.

