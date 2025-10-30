Camaro San Paolo, allarme sicurezza nel cantiere dell’anfiteatro

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha segnalato criticità legate alla sicurezza del cantiere dell’anfiteatro di Camaro San Paolo, in attesa dell’approvazione del progetto esecutivo per il completamento dell’opera. Gioveni, che segue l’iter insieme al presidente della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni dai residenti delle palazzine adiacenti, preoccupati per la presenza di incendi e per l’accesso non controllato all’area.

«All’interno del cantiere si registrano frequentemente roghi che minacciano le abitazioni vicine e incursioni di minorenni che, salendo sulla volta dell’anfiteatro, mettono a rischio la propria incolumità». Il consigliere ha riferito di un recente intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai residenti dopo un incendio doloso sviluppatosi su una catasta di rifiuti accumulata all’interno dell’area.

Gioveni ha comunicato di aver sollecitato la struttura commissariale guidata da Santi Trovato affinché venga potenziata la recinzione per impedire l’accesso non autorizzato. «Nelle more della ripresa dei lavori di completamento – ha concluso – si ritiene necessario rafforzare le misure di sicurezza e predisporre controlli periodici da parte della Polizia Municipale».

