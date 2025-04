Giornata Mondiale dell’Asma: Open day al Policlinico di Messina

Il Policlinico universitario “G. Martino” di Messina ospiterà il prossimo 6 maggio un open day dedicato alla Giornata Mondiale dell’Asma, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’asma nei bambini. L’iniziativa, che si terrà dalle 9 alle 13 al primo piano del padiglione NI, presso l’Ambulatorio di Allergologia Pediatria dell’UOC di Pediatria, offrirà visite gratuite ai pazienti. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata tramite email all’indirizzo pediatria@polime.it. Per motivi organizzativi sono previsti solo venti appuntamenti.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con importanti realtà sanitarie e scientifiche, tra cui la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), la Società Italiana di Pediatria (SIP), la federazione Federasma, AsmaAllergia Bimbi e Respiriamo Insieme. L’evento rientra nelle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Asma, istituita nel 1998 dalla Global Initiative for Asthma (GINA) e celebrata ogni primo martedì di maggio.

La professoressa Malgorzata Wasniewska, Direttore dell’UOC di Pediatria, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare il pubblico, dato che l’asma è una delle malattie croniche più comuni tra i bambini. Gli episodi acuti, spesso, portano a numerosi accessi sia agli ambulatori che al pronto soccorso, con conseguenti ricoveri.

La dott.ssa Sara Manti, ricercatrice presso la stessa UOC, ha evidenziato come eventi come questo offrano un’opportunità per lo screening e per sensibilizzare le famiglie sulla prevenzione e gestione della patologia. La giornata vedrà la partecipazione anche dei pediatri specialisti in Allergologia Pediatrica, Dott. Giuseppe Crisafulli e Dott.ssa Lucia Caminiti, coadiuvati dalle ricercatrici Dott.ssa Francesca Galletta e Dott.ssa Antonella Gambadauro.

