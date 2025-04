Unione Europea finanzia progetto telemedicina tra Italia e Tunisia

L’Unione Europea ha approvato un progetto di cooperazione transfrontaliera che coinvolge l’ASP Trapani e alcune istituzioni tunisine, nell’ambito del Programma “Interreg VI-A Next Italia Tunisia 2021-2027”. Il progetto, denominato “TÉLÉ-MÉD-ISOLÉS”, è finalizzato all’implementazione di servizi innovativi di telemedicina, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure per i pazienti in condizioni di isolamento. In particolare, l’iniziativa mira a superare le barriere geografiche e sociali, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate di telemedicina.

Il progetto, che avrà una durata biennale, prevede un contributo comunitario di 907 mila euro. Il capofila del progetto è l’ASP Trapani, che collabora con tre partner italiani: l’Università degli Studi di Messina, il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consorzio Sisifo. A livello tunisino, il progetto coinvolge DACIMA Consulting, l’Association pour l’Éducation Sanitaire en Médecine d’Urgence e ABSHORE Tunisie.

L’azione si concentrerà su due Paesi, Italia e Tunisia, con particolare attenzione alle aree periferiche e difficili da raggiungere. In Sicilia, il progetto interesserà le isole di Levanzo, Marettimo e Pantelleria, mentre in Tunisia saranno individuate le zone a bassa accessibilità. Il progetto si concentrerà su pazienti con malattie croniche, in particolare il diabete mellito, che rappresenta un significativo costo per i sistemi sanitari nazionali.

Il sistema di telemedicina integrato permetterà la trasmissione sicura dei dati clinici tra le strutture sanitarie dei due Paesi, migliorando la gestione delle malattie croniche e la prevenzione. L’implementazione della telemedicina consentirà anche visite mediche a distanza, consulenze specialistiche e monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti.

La convenzione tra gli enti coinvolti sarà firmata il prossimo 5 maggio.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.