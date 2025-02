Asp e Acr Messina insieme per la prevenzione sanitaria

Un nuovo accordo di collaborazione è stato siglato tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e l’Acr Messina, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione sanitaria e garantire visite diagnostiche e specialistiche agli atleti del club giallorosso. L’intesa è stata presentata oggi, giovedì 20 febbraio, presso la sala riunioni di Palazzo Geraci, sede dell’Asp di Messina, alla presenza del Direttore Amministrativo, Avv. Giancarlo Niutta, del Direttore Uoc Staff, Dott. Giancarlo Quattrone, del responsabile dello screening mammografico, Dott. Antonello Farsaci, del calciatore Marco Crimi e del co-responsabile dello staff sanitario dell’Acr Messina, Giuseppe Fugazzotto.

L’Asp metterà a disposizione della squadra le proprie strutture per esami radiodiagnostici, tra cui radiografie standard, risonanze magnetiche osteoarticolari, TAC e consulenze specialistiche in ambito chirurgico ortopedico. Il coordinamento delle visite e delle prestazioni sarà affidato al Dott. Domenico Fugazzotto. Contestualmente, i calciatori del Messina supporteranno le iniziative sanitarie della città, promuovendo le campagne di screening gratuite durante le partite casalinghe. In occasione del prossimo incontro contro il Trapani, tutta la squadra indosserà magliette dedicate alla prevenzione. Inoltre, il club pubblicizzerà gli screening attraverso led posizionati a bordo campo, garantendo visibilità sia ai tifosi presenti che ai telespettatori.

Durante la presentazione, il Direttore Amministrativo Niutta ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando: “La salute degli atleti e della nostra comunità è una priorità. Attraverso gli screening possiamo garantire a tutti la possibilità di affrontare al meglio la vita quotidiana. Abbiamo deciso di unire il nostro impegno a quello dei calciatori del Messina per sensibilizzare quante più persone possibile”.

Anche il calciatore Marco Crimi ha ribadito il valore della prevenzione nello sport, dichiarando: “I controlli nel calcio sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’integrità del gioco. Dopo episodi come quello di Bove, è essenziale attuare verifiche più rigorose per prevenire situazioni rischiose. Sono orgoglioso di essere testimonial di un progetto che avrà un impatto positivo sulla mia città”.

L’accordo conferma l’impegno dell’Asp di Messina nella promozione della salute pubblica, coinvolgendo una realtà sportiva di rilievo per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione.

