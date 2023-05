Gioiosa Marea, disturbi alimentari: parliamone a scuola

Alcuni studenti dell’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, stanno affrontando i disturbi alimentari. Per far fronte a questa problematica, l’ASP di Messina ha organizzato un incontro dedicato alla promozione della tutela e della salvaguardia della salute, voluto dalla referente del progetto, la prof.ssa Marzia Mancuso. L’evento si è svolto nell’auditorium comunale di Gioiosa Marea, dove si sono riuniti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dalle rispettive famiglie.

Durante l’incontro, l’equipe dell’ASP di Messina ha discusso della prevenzione dell’obesità in età evolutiva e dei principi di una sana alimentazione. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente il vice sindaco, avv. Salvatore Salmeri. Il dirigente scolastico, prof. Leon Zingales, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa e ha evidenziato l’importanza della dieta mediterranea e di una corretta informazione sulle abitudini alimentari. Zingales ha inoltre denunciato la cattiva informazione diffusa dai social media, che cercano di omologare i consumatori e cancellare le differenze. La scuola, infatti, segue una linea green e promuove l’utilizzo di orti didattici nei vari plessi.

