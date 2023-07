Muore dopo intervento chirurgico: inchiesta aperta ad Agrigento

Un uomo muore ad Agrigento dopo un intervento alle gambe: tre sanitari indagati.

Un uomo muore ad Agrigento dopo un intervento alle gambe, scatenando un’inchiesta e l’iscrizione nel registro degli indagati di tre sanitari dell’ospedale.

Un uomo di 59 anni è deceduto presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un intervento chirurgico alle gambe. La denuncia presentata dai familiari ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura. La cartella clinica è stata sequestrata dai Carabinieri e l’autopsia è stata eseguita sul corpo dell’uomo.

Tre sanitari dell’ospedale sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo e responsabilità per morte colposa. L’uomo era stato ricoverato a seguito di una caduta in moto che gli aveva causato alcune fratture alle gambe.

