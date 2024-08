Violenza al Papardo: paziente aggredisce infermiera in corsia

Un nuovo episodio di violenza ha scosso l’ospedale Papardo di Messina, dove un’infermiera del reparto di Medicina è stata aggredita da un paziente. L’aggressione, avvenuta senza alcuna provocazione, ha visto il paziente inveire contro la lavoratrice e spintonarla, causando una contusione alla spalla che ha richiesto l’intervento medico. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, con la polizia e una guardia privata prontamente giunte sul posto per gestire la situazione.

Questo evento è solo l’ultimo di una serie di aggressioni avvenute all’interno della struttura sanitaria, sollevando nuovamente preoccupazioni circa la sicurezza del personale ospedaliero. Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl di Messina, è intervenuto con forza sulla questione, sottolineando l’urgenza di adottare misure di sicurezza più efficaci. “Il nuovo episodio di violenza contro un lavoratore del Papardo evidenzia come siano necessarie alcune misure di sicurezza, come alert,” ha dichiarato Andronico, rimarcando la necessità di un impegno maggiore da parte della direzione aziendale nell’implementazione di strumenti deterrenti per prevenire simili situazioni.

Andronico ha inoltre evidenziato come i ripetuti appelli alla sicurezza lanciati dal sindacato non abbiano ancora portato ai risultati sperati, richiedendo un ulteriore incremento della vigilanza e la disponibilità di strumenti di tutela per il personale sanitario. Il sindacato ha espresso piena solidarietà all’infermiera aggredita, auspicando che le criticità denunciate da tempo possano essere finalmente risolte in modo efficace.

